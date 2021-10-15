DGS ek tercih kılavuzu: 2021 DGS ek yerleştirme tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

DGS ek tercih kılavuzu: 2021 DGS ek yerleştirme tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

DGS ek tercih işlemleri bugün itibarıyla başladı. İlk yerleştirmede herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, 2021 DGS ek yerleştirme tercihleri nasıl ve nereden yapılır? soruuna yanıt arıyor.

Dikey Geçiş Sınavı (2021 DGS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce aday, 2021 DGS ek tercih tarihleri için geri sayıma geçmişti.

Adaylar, ''DGS ek tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?'' sorusuna yanıt ararken ÖSYM, bir son dakika açıklamasında bulunarak DGS ek tercih işlemlerinin başladığını duyurdu.

İlk yerleştirmelerde herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, başvurularını üniversitelerin boş kontenjanlarına ve taban puanlarına göre ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde gerekleştirecek.

Peki, 2021 DGS ek yerleştirme tercih başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte ÖSYM 2021 DGS ek tercih kılavuzu ve ek yerleştirme tercih ekranı...

2021 DGS EK TERCİH BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kapsamında adayların ek tercihleri alınmaya başlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2021-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek tercih işlemleri, 5-21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Ek tercih işlemleri, 21 Ekim 2021 tarihinde saat 23:59'da sona erecek.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacak.

2021 DGS EK YERLEŞTİRME TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Bu yıl DGS ek yerleştirme ücreti 25 TL olarak açıklandı. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan ''ÖDEMELER'' alanından kredi kartı/banka kartı ile 15-22 Ekim 2021 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 22 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Banka/ATM'lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır.