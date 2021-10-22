DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS ek tercih sonuç ekranı

Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler, DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 DGS ek tercih sonuç ekranı..

İlk yerleştirmede herhangi bir lisans programına kayıt hakkı kazanamayan adaylar için yapılan 2021 DGS ek tercihleri, 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında alındı.

Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler, 2021 DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.

2021 DGS ek tercih sonuçları, yapılan değerlendirmelerin ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından erişime açılacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin AİS ekranından aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanacak.

Peki DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? İşte ÖSYM 2021 DGS ek tercih sonuç sorgulama ekranı...

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek tercih işlemleri, geçtiğimiz yıl 05-11 Kasım 2020 tarihleri arasında alınmış, yerleştirme sonuçları ise 19 Kasım 2020 tarihinde erişime açılmıştı. Bu yıl ise ek tercih işlemleri 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşti.

2020 yılının bilgileri göz önüne alındığında bu yılki ek tercih sonuçlarının 29 Ekim-1 Kasım arasında açıklanması bekleniyor. Ancak konu hakkında henüz ÖSYM'den resmi bir açıklama gelmedi.

Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayınlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK'e elektronik ortamda gönderilecektir.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

DGS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

2021 DGS ek tercih üniversite kayıt tarihleri henüz açıklanmadı. Üniversite kayıt tarihlerinin, ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ilan edilmesi bekleniyor.