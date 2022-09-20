DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? 2022 DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? 2022 DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

DGS üniversite kayıt işlemleriyle birlikte ek tercih tarihleri merak konusu oldu. Peki, DGS ek tercih tarihleri belli oldu mu? İşte, detaylar...

DGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından 9-14 Eylül tarihleri arasında tamamlanan DGS üniversite kayıt işlemleriyle birlikte ek tercih tarihleri merak konusu oldu.

Adaylar, "DGS tercihleri ne zaman başlayacak, boş kontenjanlar açıklandı mı?" sorusunun cevaplarına yanıt arıyor.

DGS ek tercih işlemleri ne zaman?

ÖSYM tarafından beklenen DGS ek tercih kılavuzu için geri sayım başladı.

ÖSYM tarafından yayınlanacak olan DGS ek tercih kılavuzu sonrasında, ek tercih işlemleri başlayacak.

DGS ek tercih işlemlerinin Eylül ayının son haftasında başlaması bekleniyor.

DGS ek tercihler nereden yapılacak?

DGS ek tercih işlemlerinde adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklar.

DGS ek tercih boş kontenjanları ve taban puanları belli oldu mu?

DGS ek tercih boş kontenjanları ve taban puanları henüz yayınlanmadı.

24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlandı. Kayıt işlemleri 14 Eylül'e kadar tamamlanacağı için boş kontenjan listesi de 14 Eylül'den sonra yayınlanacaktır.

Ösym tarafından DGS ek tercih kılavuzu ise henüz yayımlanmadı, ancak DGS taban puanları ve boş kontenjanları ile ilgili sayısal bilgiler yayınlandı.

DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler için tıklayınız