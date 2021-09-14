DGS ek tercihler ne zaman başlayacak, belli oldu mu? 2021 DGS ek tercihi kimler yapabilir?

DGS ek tercihler ne zaman başlayacak, belli oldu mu? 2021 DGS ek tercihi kimler yapabilir?

2021 DGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir üniversiteye geçiş yapamayan öğrenciler, DGS ek tercihlere yoğunlaştı. Peki DGS ek tercihler ne zaman başlayacak, kimler yapabilir?

Binlerce 2 yıllık üniversitelinin merakla beklediği Dikey Geçiş Sınavı (2021 DGS) yerleştirme sonuçları, bugün ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı.

Sonuçlar ÖSYM'nin sonuç açıklama sayfası olan https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenilebilecek.

DGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ek tercihlerle ilgili aramalar hız kazandı. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen ya da yerleştikleri bölümü istemeyen adaylar, "DGS ek tercih var mı? 2021 DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki DGS ek tercih var mı, ne zaman başlıyor? Kimler DGS ek tercih yapabilir? İşte detaylar...

DGS EK TERCİH VAR MI?

2021 DGS yerleştirme sonuçlarına göre, 108.666 kontenjan için tercih yapan 209.606 adaydan 103.297 kişi yerleşti, 5.369 kontenjan ise boş kaldı.

İlk tercih sürecinde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, ek tercihler ile boş kontenjanlar için şanslarını bir kez daha deneyecek.

2021 DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

DGS ek tercihlerinin yapılacağı tarih henüz belli olmadı. DGS ek tercihlerin, üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor.

KİMLER DGS EK TERCİH YAPABİLECEK?

DGS Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.

Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, DGS'ye girmiş ve DGS merkezi yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.