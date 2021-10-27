DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! 2021 DGS ek tercih sonuç ekranı

ÖSYM, 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan Dikey Geçiş Sınavı (2021 DGS) ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte 2021-DGS ek tercih sonuç sorgulama ekranı...

İlk yerleştirmede herhangi bir lisans programına kayıt hakkı kazanamayan adaylar için yapılan 2021 DGS ek tercihleri, 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında alındı.

Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler, 2021 DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.

Tercih başvurusunda bulunan adaylar, ''DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt ararken ÖSYM bir son dakika açıklamasında bulundu.

ÖSYM, resmi internet adresi üzerinden yaptığı açıklamada 2021-DGS ek tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki 2021 DGS ek tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, ÖSYM 2021 DGS ek tercih sonuç sorgulama ekranı...

2021 DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 27 Ekim 2021 tarihinde 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 02 - 05 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 02 - 03 Kasım 2021 saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

2021 DGS EK TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI