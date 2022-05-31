DGS geç başvuru ekranı: 2022 DGS geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

DGS geç başvuru ekranı: 2022 DGS geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı (2022 DGS) geç başvurularının başladığını duyurdu. Peki DGS geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2022 DGS geç başvuru ekranı ve ücreti...

3 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavı (2022 DGS) için geri sayım devam ediyor.

2022 DGS başvuru işlemleri, 13 - 23 Mayıs 2022 tarihleri arasında tamamlanmıştı.

Belirtilen tarihlerde başvuru işlemlerini gerçekleştiremeyen adaylar ise 2022 DGS geç başvuru tarihini beklemeye koyulmuştu.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022 DGS geç başvuru işlemlerinin başladığını duyurdu.

2 yıllık üniversite eğitimini 4 yıla çıkarmak isteyen adaylar ise 2022 DGS geç başvurularının nasıl yapılacağını ve geç başvuru ücretini araştırmaya başladı.

Peki, 2022 DGS geç başvurusu nasıl yapılır, geç başvuru ücreti ne kadar? İşte 2022 DGS geç başvuru ekranı ve diğer detaylar...

2022 DGS geç başvuru nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile birlikte 2022 DGS geç başvuru ekranı öğrencilerin erişimine açıldı.

31 Mayıs 2022 Salı yani bugün saat 10.00'da başlayan başvurular, saat 23:59'da sona erecek.

2022 DGS sınavına katılım sağlayacak olan adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

2022 DGS geç başvuru ücreti ne kadar?

Yayınlanan kılavuza göre, 2022 DGS normal başvuru ücreti 190 TL'ydi. Ancak Geç Başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.

Ödemeler, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan ''ÖDEMELER'' alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir. Geç başvuru gününde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.