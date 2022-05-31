Petrol
119.56
1.67%
Euro
17.646
-0.11%
Dolar
16.4193
0.24%
Altın
978.63
0.12%
Borsa
2549
0.88%
Bitcoin
519.165
3.95%
BTXN Coin
12.31
-2.53%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    DGS geç başvuru ekranı: 2022 DGS geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

    ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı (2022 DGS) geç başvurularının başladığını duyurdu. Peki DGS geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2022 DGS geç başvuru ekranı ve ücreti...
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2022 - 10:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    DGS geç başvuru ekranı: 2022 DGS geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

    3 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavı (2022 DGS) için geri sayım devam ediyor.

    2022 DGS başvuru işlemleri, 13 - 23 Mayıs 2022 tarihleri arasında tamamlanmıştı.

    Belirtilen tarihlerde başvuru işlemlerini gerçekleştiremeyen adaylar ise 2022 DGS geç başvuru tarihini beklemeye koyulmuştu.

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022 DGS geç başvuru işlemlerinin başladığını duyurdu.

    2 yıllık üniversite eğitimini 4 yıla çıkarmak isteyen adaylar ise 2022 DGS geç başvurularının nasıl yapılacağını ve geç başvuru ücretini araştırmaya başladı.

    Peki, 2022 DGS geç başvurusu nasıl yapılır, geç başvuru ücreti ne kadar? İşte 2022 DGS geç başvuru ekranı ve diğer detaylar...

    2022 DGS geç başvuru nasıl yapılır?

    ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile birlikte 2022 DGS geç başvuru ekranı öğrencilerin erişimine açıldı.

    31 Mayıs 2022 Salı yani bugün saat 10.00'da başlayan başvurular, saat 23:59'da sona erecek.

    2022 DGS sınavına katılım sağlayacak olan adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

    DGS geç başvuru ekranı: 2022 DGS geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? #1

    2022 DGS geç başvuru ücreti ne kadar?

    Yayınlanan kılavuza göre, 2022 DGS normal başvuru ücreti 190 TL'ydi. Ancak Geç Başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.

    Ödemeler, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan ''ÖDEMELER'' alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

    Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir. Geç başvuru gününde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.

    DGS başvuru ekranı için tıklayınız

    DGS başvuru kılavuzu için tıklayınız


    İlginizi Çekebilir

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    TPAO, Mardin ve Şırnak’ta petrol arayacak
    Ekonomi

    TPAO, Mardin ve Şırnak’ta petrol arayacak

    Mobilyacılar, 6 bin liraya çalıştırıcak eleman bulamamaktan şikayetçi
    Gündem

    Mobilyacılar, 6 bin liraya çalıştırıcak eleman bulamamaktan şikayetçi

    Görüş Bildir