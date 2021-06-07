DGS geç başvuru tarihi 2021: DGS geç başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

DGS geç başvuru tarihi 2021: DGS geç başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Başvuruyu kaçıran DGS adaylarının araştırdığı geç başvuru tarihleri belli oldu. Peki DGS geç başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte DGS geç başvuru tarihleri...

Yüksekokul ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmalarını sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2021 31 Mayıs'ta sona ermişti.

Başvuruları kaçıran adayların son şansı olan 2021 DGS geç başvuru tarihleri merak ediliyor.

Üniversite eğitimlerini 2 yıldan 4 yıla yükseltmek isteyen binlerce öğrenci DGS sınavı için gün sayıyor. Peki DGS geç başvuru ne zaman? DGS geç başvuru ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar..

DGS NE ZAMAN 2021?

2021 DGS bu yıl 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınava başvuru yapan ve ödemelerini tamamlayan adaylar sınava katılabilecek. Bu sınavdan istediği puanı alan adaylar için daha sonra tercih süreci başlayacak ve bu tercihlerde yerleştirilen adaylar eğitimlerine üniversitelerin lisans bölümlerinde devam edecek.

DGS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

DGS geç başvuruları 8 Haziran 2021'de yapılacak. Adaylar saat 23.59'a kadar ÖSYM AİS aracılığıyla başvurularını yapabilecek. Sınav ücreti de aynı gün ödenecek. Geç başvuruda sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak yatırılıyor

DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ 2021

DGS geç başvuru ücreti 225 TL.