DGS geç başvuru tarihi: 2022 DGS geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar?

DGS geç başvuru tarihi: 2022 DGS geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar?

DGS başvuru tarihlerini kaçıran adaylar, 2022 DGS geç başvuru tarihi ve ücreti hakkında araştırmalarına başladı. Peki 2022 DGS geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? İşte 2022 DGS geç başvuru tarihi..

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (2022 DGS) geç başvuru tarihi, başvuru işlemlerinin sona ermesinin ardından gündemdeki yerini aldı.

13 - 23 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan başvuru işlemlerini kaçıran adaylar, 2022 DGS geç başvuru tarihi ve ücreti hakkında araştırmalar yapıyor.

Üniversite eğitimlerini 2 yıldan 4 yıla yükseltmek isteyen öğrenciler, ''2022 DGS geç başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar?'' sorularına yanıt ararken ÖSYM DGS geç başvuru ile ilgili detayları duyurdu.

Peki, 2022 DGS geç başvuruları ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar? İşte 2022 DGS geç başvuru ücreti ve tarihi...

2022 DGS geç başvuruları ne zaman?

ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre; 3 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak olan DGS için geç başvurular, 31 Mayıs 2022 tarihinde alınacak.

'Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) başvuru ücreti, bu yıl 190,00 TL olarak belirlendi.





2022 DGS geç başvuru ücreti ne kadar?

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

Geç başvuru gününde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.