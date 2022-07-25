DGS sınav sonuçları açıklandı mı? DGS sonuç sorgulama

DGS sınav sonuçları açıklandı mı? DGS sonuç sorgulama

Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merek ediliyor.Sınava giren adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekiyor.İşte sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih..

ÖSYM tarafından 3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı büyük merak konusu oldu.Sınavda giren adaylar sonuçların açıklanacağı günü iple çekiyor.

ÖSYM takvimine göre DGS sınavının ne zaman açıklanacağı belli oldu.Peki DGS sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevabı..

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 ÖSYM takvimine göre DGS sınav sonuçları 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.