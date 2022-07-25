Petrol
101.11
0.92%
Euro
18.2611
0.33%
Dolar
17.8279
0.31%
Altın
989.66
0.67%
Borsa
2548
0.00%
Bitcoin
382.709
-3.21%
BTXN Coin
10.10
-5.51%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Açık 21 C

    DGS sınav sonuçları açıklandı mı? DGS sonuç sorgulama

    Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merek ediliyor.Sınava giren adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekiyor.İşte sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih..
    • 25.07.2022 - 12:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    DGS sınav sonuçları açıklandı mı? DGS sonuç sorgulama

    ÖSYM tarafından 3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı büyük merak konusu oldu.Sınavda giren adaylar sonuçların açıklanacağı günü iple çekiyor.

    ÖSYM takvimine göre DGS sınavının ne zaman açıklanacağı belli oldu.Peki DGS sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevabı..

    DGS sınav sonuçları açıklandı mı? DGS sonuç sorgulama #1

    DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

    2022 ÖSYM takvimine göre DGS sınav sonuçları 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.


    İlginizi Çekebilir

    TSK'dan PKK'ya ağır darbe: 15 terörist leş edildi
    Gündem

    TSK'dan PKK'ya ağır darbe: 15 terörist leş edildi

    Adil Rami'den Türk menajer açıklaması
    Futbol

    Adil Rami'den Türk menajer açıklaması

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir