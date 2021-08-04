DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 DGS sonuçları için geri sayım sona eriyor!

DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 DGS sonuçları için geri sayım sona eriyor!

11 Temmuz'da gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) ardından gözler, 2021 DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki 2021 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte o tarih

Önlisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlamak isteyen adayların katıldığı Dikey Geçiş Sınavı (2021 DGS), 11 Temmuz 2021 Pazar günü gerçekleştirildi.

Sınavın ardından öğrenciler, DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih için geri sayıma geçti.

Ancak YKS sonuçlarının erken açıklanmasıyla birlikte adaylar, DGS sonuçlarının erken açıklanma ihtimali üzerinde duruyor. Bu noktada ''DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' soruları büyük bir merakla araştırılıyor.

Peki 2021 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte o tarih...

2021 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2021 takvimine göre, lisans programlarına geçiş için kullanılacak DGS sonuçları, 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan ''https://sonuc.osym.gov.tr/'' adresinden öğrenilebilir durumda olacak.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2021-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır.