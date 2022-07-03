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    DGS soruları ve cevap anahtarları yayımlandı

    Önlisans mezunu öğrencilerin lisan bölümlerine geçmek için girdiği Dikey Geçiş Sınavı'nın temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.
    • Haber Merkezi
    • 03.07.2022 - 14:54
    • Güncelleme : 03.07.2022 - 14:57
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    DGS soruları ve cevap anahtarları yayımlandı

    Yurdun dört bir yanında gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı(DGS) heyecanı sona erdi.

    Lisans programlarına geçiş yapmak isteyen önlisan mezunu öğrenciler, sınava katılım sağladı.

    Sonuçlar 12 Ağustos'ta açıklanacak

    Tek oturumda gerçekleştirelen DGS sınavının sonuçları ise 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.

    Cevap anahtarı yayımlandı

    Diğer yandan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarfından bugün gerçekleştirilen sınavın cevap anahtarı yayımlandı.

    Sınava giren öğrenciler, cevap anahtarına https://ais.osym.gov.tr sitesinden ulaşabilecek.

    Ayrıca, ÖSYM'den yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi;

    "03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (2022-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u bağlantıda sunulmuştur."

    Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 03 Temmuz 2022 tarihinde saat 13.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir."

    DGS soruları ve cevap anahtarları yayımlandı #1


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