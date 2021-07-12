DGS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 2021 DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı

DGS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 2021 DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı

Öğrenimini lisans düzeyine yükseltmek isteyen yüzbinlerce adayın kaılım sağladığı DGS sınavının ardından 2021 DGS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 11 Temmuz 2021 tarihinde 81 il ve Lefkoşa'da, 95 sınav merkezinde uygulandı.

Saat 10.15'te başlayan DGS'de adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 120 soru soruldu ve 150 dakika süre verildi.

150 dakika boyunca sınavda ter döken öğrenciler, sınavın tamamlanmasının ardından 2021 DGS soruları ve cevapları için bekleyişe geçti.

Bu kapsamda, ''DGS soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki DGS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte 2021 DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı...

DGS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2021 DGS sorularının yayınlanma tarihi hakkında bir açıklama yapmadı.

Ancak ÖSYM tarafından düzenlenen tüm merkezi sınavların soru ve cevapları, aynı gün içinde ya da sınavdan bir gün sonra yayınlanıyor. Buna göre, 2021 DGS soruları ve cevap anahtarı ekranının bugün ya da yarın yayınlanması bekleniyor.

4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Diğer merkezi sınavlarda olduğu gibi DGS'de de 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir.

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek.

Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir, yanlışlar ilgili bölümlerin doğrularını götürür (sayısal için yapılan 4 yanlış, sayısaldan 1 doğruyu götürür)