DGS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı ÖSYM, bugün gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın soru kitapçığı ve cevap anahtarını erişime açtı.

AA

Bugün iki yıllık üniversite bitiren ön lisans mezunları yeni bir sınav heyecanı yaşadı.

Eğitimlerini 4 yıla tamamlayarak lisans mezunu olmak isteyen öğrenciler sabah saat 10.00'da sınava girdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün düzenlenen Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı.

Duyuru, ÖSYM'nin internet sitesinde yer aldı.

Soru ve cevapların yüzde 10'u açıklandı

Sınavın temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'u kamuoyunun erişimine sunuldu.

Bütün soru kitapçığı 10 gün sonra erişime açılacak

Adaylar ise sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.