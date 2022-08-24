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    DGS tercih işlemleri başladı! DGS tercihleri nasıl ve nereden yapılacak?

    ÖSYM merakla beklenen DGS tercihlerinin ne zaman yapılacağını açıkladı.İşte merak edilen o tarih..
    • 24.08.2022 - 12:04
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    DGS tercih işlemleri başladı! DGS tercihleri nasıl ve nereden yapılacak?

    DGS tercih tarihleri ve DGS tercih kılavuzunun ne zaman yayınlanacağı konusu uzun zamandır gündeme geliyordu.3 Temmuz 2022 tarihinden yapılan DGS sınavı sonuçları 11 Ağustos 2022 tarihinde açıklandı.

    DGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ÖSYM'ye çevrildi.ÖSYM DGS tercih tarihlerini açıkladı.İşte DGS tercihlerinin yapılacağı o tarih..

    DGS tercih tarihleri belli oldu

    ÖSYM sosyal medyadan yaptığı resmi açıklama ile tercih tarihlerini açıkladı.

    ÖSYM'den yapılan açıklamada "2022 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) tercih işlemleri, 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

    Tercih işlemleri, 01 Eylül 2022 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir.

    Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 24 Ağustos 2022 günü saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin  https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir." ifadelerine yer verildi.

    DGS tercih işlemleri başladı! DGS tercihleri nasıl ve nereden yapılacak? #1


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