DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS tercih sonuç tarihi 2021

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri dün itibarıyla sona erdi. İşlemlerini tamamlayan adaylar, DGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilen Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021 DGS) tercih işlemleri, 07 Eylül 2021 tarihi itibarıyla sona erdi.

Başvuru işleminlerini tamamlayan adaylar, sürenin sona ermesinin ardından DGS tercih aonuçları için bekleyişe geçti. ''DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

Peki DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden görüntülenir? İşte 2021 DGS sonuç tarihi ve sonuç görüntüleme ekranı...

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dikey Geçiş Sınavı (2021 DGS) tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir bilgi verilmedi. ÖSYM'den resmi açıklama gelmesi halinde son durum haberimizde yer alacak.

Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri, 2 Ekim'e kadar alınmış, bu tercihlerin sonuçları 7 Ekim tarihinde açıklanmıştı. Buradan hareketle, 2021 DGS yerleştirme sonuçlarının en az 5 gün sonra yani 12 Eylül'de açıklanacağı tahmin ediliyor.



