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    DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

    Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercihlere çevrildi.DGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı sorusu gündeme geldi..
    • 11.08.2022 - 13:38
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    DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

    11 Ağustos'ta DGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler tercihlerin yapılacağı tarihe ve tercih kılavuzuna çevrildi.

    DGS sınavına giren adaylar DGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı ve tercih kılavuzu ile ilgili bilgileri gündeme taşıdı.Peki tercih süreci nasıl işleyecek?

    DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? #1

    DGS tercihleri ne zaman yapılacak?

    DGS tercihlerinin yapılacağı tarih  henüz açıklanmadı.DGS tercih tarihlerinin önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. DGS tercih tarihleri belli olduğu zaman sizlerle paylaşacağız.

    DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

    DGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler DGS tercih kılavuzuna çevrildi.Fakat DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.


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