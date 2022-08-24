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DGS tercihleri ne zaman yapılacak, tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte DGS tercih ekranı

DGS tercihleri ne zaman yapılacak, tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte DGS tercih ekranı

Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının ardından gözler ÖSYM duyurularına çevrildi. DGS tercih kılavuzu ve tercih tarihleri hakkındaki araştırmalar da hız kazandı.Peki, DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?