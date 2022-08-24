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- DGS tercihleri ne zaman yapılacak, tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte DGS tercih ekranı
DGS tercihleri ne zaman yapılacak, tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte DGS tercih ekranı
- 24.08.2022 - 10:49
3 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı sonuçları 11 Ağustos 2022 tarihinde açıklandı.
Sonuçların açıklanmasıyla gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak duyuruya yöneldi.
4 yıllık lisans eğitimi almak isteyen binlerce kişi DGS tercihlerinin ne zaman başlayacağına ilişkin sorgulamalar yapmaya başladı.
DGS tercih tarihleri ÖSYM tarafından duyuruldu.
2022 DGS tercih kılavuzunun erişime açılıp açılmadığını merak konusu oldu.
Peki, 2022 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?
DGS tercih tarihleri açıklandı mı?
2022 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) tercih işlemleri, 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Tercih işlemleri, 01 Eylül 2022 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 24 Ağustos 2022 günü saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.