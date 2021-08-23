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    DGS'ye giren öğrencilere şartlı kayıt hakkı

    YÖK, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kayıt tarihleri arasında mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt sonrası mezun olabilecek durumdaki öğrencilere şartlı kayıt hakkı tanıdı.
    • AA
    • 23.08.2021 - 13:13
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 13:18
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    DGS'ye giren öğrencilere şartlı kayıt hakkı

    2021 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından başlatılan çalışmalar tamamlandı.

    MEZUN OLABİLECEK DURUMDAKİ ÖĞRENCİLERE ŞARTLI KAYIT HAKKI

    YÖK’ten yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt sonrası mezun olabilecek durumda olan öğrencilere şartlı kayıt imkanı tanındı.

    YÖK'ten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    ''2021 yılı DGS kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı ve benzeri başararak mezuniyet hakkı elde eden ön lisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla, 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2021 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri uygun bulunmuştur.''

    DGS ye giren öğrencilere şartlı kayıt hakkı #1

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