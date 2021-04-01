DHBT sınav giriş yerleri açıklandı mı? DHBT sınav giriş belgesi ekranı 2021..

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev almak isteyen adayların gireceği DHBT sınavı giriş yerleri açıklandı. Adaylar, sınav giriş belgesi nasıl alınır araştırıyor.

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına ilk defa, açıktan veya sözleşmeli atanacaklarda aradığı puanın elde edilmesini sağlayan bir sınavdır.

DHBT sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından yayımlandı. Koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenen DHBT oturumu 11 Nisan tarihinde yapılacak.

Adaylar, DHBT sınav giriş belgesi nasıl alınır sorusunu araştırıyor. İşte DHBT sınav giriş belgesi ekranı 2021..

DHBT SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM, salgın nedeniyle 11 Nisan'a ertelenen DHBT sınavının giriş belgelerini erişime açtı.

Yurt genelindeki adayların merakla beklediği DHBT sınav yerleri açıklandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.