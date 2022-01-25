DİB-MBSTS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? 2022 DİB-MBSTS başvuru kılavuzu

DİB-MBSTS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? 2022 DİB-MBSTS başvuru kılavuzu

ÖSYM, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2022 DİB MBSTS) başvurularının başladığını duyurdu. Peki DİB-MBSTS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte başvuru ekranı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2022 DİB MBSTS) başvuruları, 25 Ocak Salı yani bugün itibarıyla başladı.

Söz konusu sınava katılım sağlayacak olan adaylar, 2022 DİB MBSTS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar? gibi sorulara yanıt arıyor.

Peki DİB-MBSTS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2022 DİB-MBSTS başvuru kılavuzu...

2022 DİB-MBSTS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2022-DİB-MBSTS) başvurularının başladığını duyurdu.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 12 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-DİB-MBSTS başvuruları, 25 Ocak- 2 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

2022 DİB-MBSTS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2022-DİB-MBSTS sınav ücreti, 240 TL olarak açıklandı. Ücret 25 Ocak-3 Şubat 2022 tarihleri arasında kılavuzda yer alan bankalara ÖSYM adına yatırılacak.

Adaylar, sınav ücretini, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de bulunan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracak.

Ödeme yapılabilen bankalar şu şekildedir: