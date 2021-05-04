DİB MBSTS cevap kâğıtları erişime açıldı mı? 2021 DİB MBSTS cevap kağıdı görüntüleme ekranı

10 Nisan'da yapılan 2021 DİB MBSTS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, DİB MBSTS cevap kâğıtları erişime açıldı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, DİB MBSTS cevap kâğıtları erişime açıldı mı?

ÖSYM tarafından 24 Şubat ile 4 Mart 2021 tarihleri arasında başvuruları alınan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı, (DİB-MBSTS) 10 Nisan Cumartesi tarihinde gerçekleştirildi.

Adaylar 2021 DİB MBSTS cevap kâğıtlarının ne zaman erişime açılacağı ile ilgili araştırmalarını sürdürürken ÖSYM tarafından bir son dakika açıklaması geldi.

Peki, DİB MBSTS cevap kâğıtları erişime açıldı mı? İşte, 2021 DİB MBSTS cevap kâğıdı görüntüleme ekranı...

2021 DİB MBSTS CEVÂP KAĞITLARI ERİŞİME AÇILDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2021-DİB-MBSTS cevap kâğıtları ve aday cevaplarının erişime açıldığını duyurdu.

10 Nisan 2021 tarihinde uygulanan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 04 Mayıs 2021 tarihinde saat 14.45'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecek.

Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecek.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir. Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır.

2021 DİB MBSTS SINAVI CEVAP KAĞIDI GÖRÜNTÜLEME EKRANI



