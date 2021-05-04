DİB MBSTS sonuçları açıklandı mı? 2021 DİB MBSTS sonuç sorgulama ekranı

DİB MBSTS sonuçları açıklandı mı? 2021 DİB MBSTS sonuç sorgulama ekranı

ÖSYM, 10 Nisan'da gerçekleştirilen Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB MBSTS) sonuçlarına ilişkin bir açıklamada bulundu. Peki, DİB MBSTS sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM tarafından 24 Şubat ile 4 Mart 2021 tarihleri arasında başvuruları alınan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı, (DİB-MBSTS) 10 Nisan Cumartesi tarihinde gerçekleştirildi.

Adaylar 2021 DİB MBSTS sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin araştırmalarını sürdürürken ÖSYM tarafından bir son dakika açıklaması geldi.

Peki, DİB MBSTS sonuçları açıklandı mı? İşte, 2021 DİB MBSTS sonuç sorgulama ekranı..

2021 DİB MBSTS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2021 yılı ÖSYM takvimine göre, 10 Nisan'da yapılan DİB MBSTS sonuçlarının 5 Mayıs 2021 tarihinde adayların erişimine açılması bekleniyordu. Ancak ÖSYM erken davranarak 2021 DİB MBSTS sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 10 Nisan 2021 tarihinde uygulanan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (2021-DİB-MBSTS) ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Adaylar, sınav sonuçlarına 04 Mayıs 2021 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

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