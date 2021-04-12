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- DİB-MBSTS soru ve cevapları yayımlandı mı? 2021 DİB-MBSTS soru kitapçığı ve cevap anahtarı
DİB-MBSTS soru ve cevapları yayımlandı mı? 2021 DİB-MBSTS soru kitapçığı ve cevap anahtarı
- Haber Merkezi
- 12.04.2021 - 12:17
- Güncelleme : 12.04.2021 - 12:19
ÖSYM tarafından 24 Şubat-4 Mart tarihleri arasında başvuruları alınan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı, (DİB-MBSTS) 10 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirildi.
Sınavın ardından adaylar, 2021 DİB MBSTS soruları ve cevaplarının açıklanacağı tarihe ilişkin araştırmalarına başladı.
Peki, DİB-MBSTS soruları ve cevapları yayımlandı mı? 2021 DİB-MBSTS soru kitapçığı ve cevap anahtarı..
2021 DİB-MBSTS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?
10 Nisan tarihinde gerçekleştirilen Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’nın (2021-DİB-MBSTS) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10’u ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden erişime açıldı.
Sınava katılım sağlayan adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 12 Nisan saat 11.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek.
2021 DİB-MBSTS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI