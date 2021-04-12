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DİB-MBSTS soru ve cevapları yayımlandı mı? 2021 DİB-MBSTS soru kitapçığı ve cevap anahtarı

DİB-MBSTS soru ve cevapları yayımlandı mı? 2021 DİB-MBSTS soru kitapçığı ve cevap anahtarı

10 Nisan tarihinde yapılan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı soru ve cevaplarının ne zaman yayımlanacağı araştırılıyor. Peki, DİB-MBSTS soru ve cevapları yayımlandı mı?