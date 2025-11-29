Diyarbakır’da minikler, orman için tohum topu hazırlıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde, Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ve Tigris Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü işbirliğiyle “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” kapsamında “Tohumdan Yaprağa Projesi” hayata geçirildi.

Proje kapsamında anaokulu öğrencileri, yangınlardan etkilenen ormanlık alanların yeniden yeşermesi için tohum topları hazırlıyor.

ÖĞRENCİLER, TOPRAKLA TOHUMLARI BULUŞTURUYOR

Adalet Anaokulu’nda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler ebeveynleri, öğretmenleri ve orman mühendislerinin yardımıyla kazdıkları toprağı çamur haline getirip içine tohum koydu. Hazırlanan onlarca tohum topu, çocuklar tarafından gezi ve pikniklerde doğaya atılacak.

DOĞA BİLİNCİ VE AİLE KATKISI

Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayahan Subaşı, projeyi “yeşil vatan” temasıyla hayata geçirdiklerini belirtti. Subaşı, okul öncesinden başlayarak çocuklara doğaya saygı ve doğa bilinci kazandırmak istediklerini söyledi.

Subaşı ayrıca velilerin katılımına dikkat çekerek şunları aktardı:

Bu yıl Cumhurbaşkanımız tarafından 'Aile Yılı' ilan edildi. Bu vesileyle yapılan tüm etkinliklere ailelerimizi de katıyoruz. Orman İşletme Müdürlüğümüz ve Tigris Kulübü ile tohum topları hazırlıyoruz. Çocuklarımız da aileleriyle gittikleri pikniklerde bu tohum toplarını doğayla buluşturacak.

ÇOCUKLARLA DOĞAYA KATKI

Tigris Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ali Alioğlu, projeyi çocuklarla uygulama amaçlarını, “Doğa tahribatının önüne geçmek ve daha yeşil bir doğaya katkıda bulunmak” şeklinde açıkladı.

Etkinliğe katılan aileler de projeyi çok beğendiklerini ifade etti. Kızı Meryem ile etkinliğe katılan Yasir Yıkılmaz, “Topraktan tohum topları yaptık. Pikniğe gittiğimizde bunları doğaya atacağız. Daha bilinçli bir nesil için güzel bir etkinlik” dedi.

Anne Emel Korkusuz ise oğlu Aslan Mete ile tohum topları yaptıklarını belirterek, “Çocuğum küçük yaşta doğanın önemini kavrayacak” ifadelerini kullandı.

MİNİKLERİN MESAJI: GELECEĞE YEŞİL MİRAS

Öğrencilerden 5 yaşındaki Poyraz Cantaş, etkinlikte çamurdan yaptığı tohum toplarını doğaya atacağını söyleyerek, etkinliğin kendileri için çok keyifli geçtiğini ifade etti.