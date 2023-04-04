Diyarbakır'da doğup büyüyen 18 yaşındaki Gül Karen Aça, iki sene önce, Google ve Oxford'un ortak inisiyatifi 'Rise for the World' tarafından dünyanın en parlak 100 öğrencisinden biri seçildi.
Yaşam boyu eğitim bursu kazanan Karen, dünyanın en prestijli üniversitelerinin de bir anda dikkatini çekmeyi başardı.
Üniversite eğitimi için kısa süre önce başvurularını tamamlayan Karen, merakla beklediği kabul duyurularının açıklanmasıyla önce şaşkınlık daha sonra da büyük gurur yaşadı.
En iyi üniversitelerden tam burslu kabul aldı
Annesi müzik, babası matematik öğretmeni olan Karen, her yıl yüz binlerce adayın öğrenci olmak için başvurduğu Harvard ve Stanford başta olmak üzere John Hopkins, Duke, Northwestern, Berkeley, Toronto, Georgia Institute of Techonolgy, Kaliforniya Santa Cruz üniversitelerinden tam burslu kabul aldı.
Büyük mutluluk yaşadığını söyleyen Gül Karen Aça, hedeflerini, üniversite sınavına nasıl hazırlandığını ve heyecanını anlattı.
"İlk olarak okulda karar kılmak istiyorum"
Henüz Harvard ve Stanford arasında bir karar veremediğini belirten Aça, şunları söyledi:
Beş yıldır yurt dışına hazırlanıyorum. Bu yıl da Amerika ve Kanada'da 9 üniversiteden kabul aldım. Bu 5 yıl boyunca birçok yarışmada yer aldım. Çoğu zaman da birlikte çalıştığım ve New York Üniversitesi'ne kabul alan arkadaşım Avjin'in başarısı da beni çok mutlu etti. Çok çeşitli yarışmalara katıldık. Katıldığımız son yarışmada mesela biyoplastik üzerinde olan çalışmamız var. Bu da çok uzun bir başvuru süreci gerektiriyor, bu süre zarfında özellikle Dicle Üniversitesi'nden profesörlerle çalıştık ve bu yorucu süreç sonrasında en başarılı 10 takım arasına girerek finalist olduk. Şu anda ilk olarak bir okulda karar kılmak istiyorum.
Harvard ve Stanford arasındayım. Genel olarak Nörobilim okumayı planlıyorum ama bunun yanı sıra başka bir şey de okuyabilirim. Bu kararın gelmesinde öğretmenlerimin ve benimle çalışan arkadaşlarımın çok emeği var. Aynı zamanda ilham verdiler bana. Bu sene benimle birlikte kabul gören arkadaşım Avjin Aktop, New York Üniversitesi'nden kabul almıştı. Onunla birlikte de çok fazla çalıştık.
Yılın eğitmeni ödülüne aday gösterilen öğretmenimiz Cemil Yıldız Hoca'nın da desteği oldu. Üniversite eğitimime devam ettiğimde Harvard veya Stanford'da aslında yapmak istediğim şey, çalışmalarımın hem orada hem burada yarar sağlayan şeyler olması; Diyarbakır için de bir şeyler ifade eden çalışmalarda yer almak istiyorum.