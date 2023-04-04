Diyarbakır'ın gururu Gül Karen Aça! Dünyanın en iyi üniversiteleri peşinde Gül Karen Aça, dünyanın en prestijli üniversitelerinden Harvard ve Stanford'un da aralarında bulunduğu 9 okuldan tam burslu kabul aldı.

DHA

Diyarbakır'da doğup büyüyen 18 yaşındaki Gül Karen Aça, iki sene önce, Google ve Oxford'un ortak inisiyatifi 'Rise for the World' tarafından dünyanın en parlak 100 öğrencisinden biri seçildi.

Yaşam boyu eğitim bursu kazanan Karen, dünyanın en prestijli üniversitelerinin de bir anda dikkatini çekmeyi başardı.

Üniversite eğitimi için kısa süre önce başvurularını tamamlayan Karen, merakla beklediği kabul duyurularının açıklanmasıyla önce şaşkınlık daha sonra da büyük gurur yaşadı.

En iyi üniversitelerden tam burslu kabul aldı

Annesi müzik, babası matematik öğretmeni olan Karen, her yıl yüz binlerce adayın öğrenci olmak için başvurduğu Harvard ve Stanford başta olmak üzere John Hopkins, Duke, Northwestern, Berkeley, Toronto, Georgia Institute of Techonolgy, Kaliforniya Santa Cruz üniversitelerinden tam burslu kabul aldı.

Büyük mutluluk yaşadığını söyleyen Gül Karen Aça, hedeflerini, üniversite sınavına nasıl hazırlandığını ve heyecanını anlattı.

"İlk olarak okulda karar kılmak istiyorum"

Henüz Harvard ve Stanford arasında bir karar veremediğini belirten Aça, şunları söyledi: