Dönüm noktası: Üniversiteyi şehir dışında okumak

Üniversite tercih döneminin başlamasıyla birlikte adaylar hayatlarını şekillendirecek meslekler için kararını verecek. Bazılarının aklında ise bir soru var: Şehir dışında üniversite okumak nasıl olur?

YKS 2021 sonrasında üniversite öğrencisi adayları tercihlerini yapmaya başladı.

Tercih döneminin en kritik sorusu ise akıllarda yerini aldı: Şehir dışında üniversite okumak zor mu, kolay mı?

Kimi öğrenciler ikamet ettiği şehirde üniversite okumak isterken, kimi öğrenciler daha önce hiç gitmediği şehirleri bile tercih listesine ekleyebiliyor. Belkide bir dönüm noktası sayılabilecek bu kararı vermek de o kadar kolay olmayabiliyor.

Yeni bir şehir, aile ve arkadaş ortamından uzaklaşmak, farklı bir yaşam alanı... Acaba yapabilir miyim endişesi de eklenince kritik bir süreç ortaya çıkıyor.

Öğrencilerin kafasını kurcalayan şehir dışı üniversite okumanın avantajları ve dezavantajlarını sizler için sıraladık...

ŞEHİR DIŞINDA ÜNİVERSİTE OKUMANIN AVANTAJLARI

Kendi kabuğunuzdan çıkmak ve ayaklarınızın üstünde durabildiğinizi kanıtlamak için güzel bir yolculuk olabilir.

Başka şehirleri tecrübe etmek, kültürel ve sosyal anlamda deneyimlerinizi zenginleştirebilir.

Şehir dışında ve ailenizden uzakta yaşamak, sorumluluk alma bilincinizi artırabilir. Sorunlarla başa çıkma pratikleriniz geliştikçe, hayatınızın kolaylaşması da oldukça mümkün.

Ekonomik olarak idare etmeyi, paranızı kontrol etmeyi ve geçinebilmeyi öğrenmeniz açısından destekleyici bir tecrübe olabilir.

Kendinize olan güveniniz mümkün mertebe artacaktır. Bu yaşamınız boyunca başarılarınızın daim olmasında büyük önem taşıyacaktır.

Yeni bir çevre edinerek belki de hayatınızın en güzel dostluklarını kazanacaksınız...

Tabi her şey bu kadar toz pembe olamayabilir. Biraz da diğer kısımdan bakalım...

ŞEHİR DIŞINDA ÜNİVERSİTE OKUMANIN DEZAVANTAJLARI

Doğup büyüdüğünüz şehirden, mahalleden ve ailenizden ayrılmak elbetteki o kadar kolay olmayacaktır. Alışana kadar muhtemelen yeni yaşam alanınızı ve çevrenizi yadırgayacaksınız.

Yeni bir şehre alışmak biraz zaman alabilir. Oranın kültürü, yaşam tarzı, işleyişi hatta yolları ve sokaklarını öğrenmek de kolay olmayacaktır.

Tek başınıza olmak zaman zaman ağır gelebilir. Yorgun ve güçsüz hissettiğiniz anlar da olabilir. Bulunduğunuz yere aidiyet hissinin oluşması biraz sürebilir. Bu noktada sabırlı olmanız gerekecek.

Ekonomik açıdan zor günler sizi bekliyor olabilir. Maddi imkansızlıklar öğrencilerin en sık yaşadığı durumlardan birisi. Yeni bir şehirde tek başınıza geçiminizi sağlamanız sizi diretebilir. Kalacak yer, masraflar, sosyal hayat... Ancak bunların hepsi zamanla rayına oturacaktır.

Belki ilk günlerde bu süreç size çok yorucu gelecek ama üniversite bittiğinde bambaşka bi insan olarak evinize döneceksiniz...