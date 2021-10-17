Dünyanın en iyi üniversiteleri listesi açıklandı

Prestijli bir kurum olan THE'ın düzenlediği Dünyanın En İyi Üniversiteleri listesinde verdiği eğitim kategorisinde göre Türkiye'den üniversiteler de yer alıyor.

Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), 2022 yılı alanlara göre üniversite sıralamalarını açıkladı.

Dünya çapında en başarılı üniversite Oxford Üniversitesi oldu. Ardından sıralamada ilk üçte Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve Stanford Üniversiteleri yer aldı.

"Dünyanın En İyi Üniversiteleri" listesinde ilk 500'e Türkiye'den Çankaya Üniversitesi yer aldı.

İLK 10'DA ABD VE İNGİLTERE ÖNE ÇIKTI

Sosyal bilimler alanında dünya lideri İngiltere'den Oxford Üniversitesi olurken, onu ABD'den Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Stanford Üniversitesi takip etti. Eğitim alanındaysa Stanford ilk sırada yer aldı. 13 Ekim'de açıklanan dört listede ABD ve İngiltere üniversiteleri ilk 10'da en fazla temsili elde etmeyi başardı.

EN KAPSAMLI ANALİZLERDEN BİRİNİN SONUCU

Times Higher Education, öğrenciler, akademisyenler, üniversite yönetimleri, iş dünyası ve hükümetler tarafından itibar edilen en kapsamlı analizlerden biri olarak görülüyor.

İLK 500'DE ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ VAR

THE, "Dünyanın En İyi Üniversiteleri" listesinde ilk 500'e Türkiye'den Çankaya Üniversitesi girerken çeşitli dallarda Türkiye'den farklı üniversitelerin de sıralandığı görüldü.

KOÇ VE SABANCI ÜNİVERSİTELERİ İLK 600'DE YER ALDI

THE'nin 2022 yılına ilişkin sıralamasında, Koç ve Sabancı Üniversiteleri ise ilk 600'de yer aldı.

LİSTENİN İLK 800'ÜNDE TÜRKİYE’DEN 4 ÜNİVERSİTE SILANIYOR

Sıralamada ilk 800'e giren üniversiteler, Bilkent ve Hacettepe üniversiteleri ile İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi oldu.

İLETİŞİM ALANINDA TÜRKİYE'DEN 10 ÜNİVERSİTE YER ALDI

Sıralamada iletişim, medya, uluslararası ilişkiler, sosyoloji ve coğrafyanın incelendiği sosyal bilimler alanında Türkiye’den 10 üniversitenin yer aldı.

2022 alan sıralamaları için sosyal bilimler 89 ülke ve bölgeden 870 üniversite, eğitim için 68 ülke ve bölgeden 597 üniversite, İktisadi ve idari bilimler için 72 ülke ve bölgeden 795 üniversite ve hukuk için 39 ülke ve bölgeden 257 kurum incelendi.

BRANŞLARINA GÖRE SIRALAMAYA GİREN TÜRK ÜNİVERSİTELERİ

İktisadi ve idari bilimler alanında listeye 201-250 bandından ilk kez giren Koç Üniversitesi, sosyal bilimler alanında da 201-250 bandında yer alarak en başarılı Türk üniversitesi oldu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) eğitim bilimleri alanında 101-125 bandında yer aldı. Hukuk alanında ise sıralamada Türkiye’den hiçbir üniversite yer almadı.

EĞİTİM BİLİMLERİ DALINDA TÜRKİYE'DEN 14 ÜNİVERSİTE YER ALDI

Türkiye’den 14 üniversitenin yer aldığı eğitim bilimleri alanında ise ODTÜ’yü 126-150 bandından Boğaziçi Üniversitesi takip etti. Hacettepe Üniversitesi 201-250 bandınan listeye girdi.

Anadolu, Atatürk, Gazi ve Yıldız Teknik Üniversiteleri ise 401-500 bandında yer aldı. Uludağ ve Necmettin Erbakan Üniversiteleri ise listeye bu yıl ilk kez 501 bandından giren üniversiteler oldu.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA TÜRKİYE’DEN 10 ÜNİVERSİTE LİSTEYE GİRDİ

İktisadi ve idari bilimler alanında Türkiye’den 10 üniversite yer aldı. Koç, Sabancı ve Yıldız Teknik Üniversiteleri bu alanda listede ilk kez yer alan üniversiteler oldu. Koç Üniversitesi 201-205 bandında yer alarak en iyi Türk Üniversitesi olurken, ODTÜ, Sabancı, Yıldız Teknik ve Bilkent üniversiteleri 401-500 bandında yer aldı.

Boğaziçi, Dokuz Eylül, Hacettepe, İstanbul ve Marmara Üniversiteleri ise 600 bandının altında kalan üniversiteler oldu. Dünya sıralamasında ise en başarılı üniversitelerin ABD ve İngiltere’den olduğu görüldü.

İTÜ, PUANINI 14 DÜZEYİNDE ARTIRDI

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında 85 ülkeden 1.118 üniversite sıralandı. Bilgisayar bilimleri alanında Türkiye’den İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), puanını 14 düzeyinde artırarak, 251 bandına yükselerek Türkiye’de bu alanda ilk sıraya yerleşti.

“Mühendislik Bilimi” alanında ise puanını bir önceki yıla göre 16,4 seviyesinde artırarak, 401-500 aralığında yer aldı.

BU YIL İLK KEZ LİSTEYE GİREN ÜNİVERSİTELER VAR

Türkiye’den 8 üniversitenin bulunduğu listeye Karadeniz Teknik Üniversitesi bu yıl ilk kez girdi.

Bilgisayar mühendisliği alanında ise Koç Üniversitesi 201-250 bandında yer aldı. Bilgisayar mühendisliği listesinde Koç Üniversitesi dışında Türkiye’den 35 üniversite daha yer aldı.

Çankaya ve Düzce Üniversiteleri listeye bu yıl ilk kez girdi.

Bilgisayar bilimleri alanında ilk sırada yer alan İTÜ’yü, ODTÜ 251-300 bandında ikinci sıradan takip etti.

Sabancı Üniversitesi 401-500 bandından Boğaziçi ve Gazi Üniversiteleri ise 501-600 bandından listeye girerken; Bilkent, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi de bilgisayar bilimlerinde dünyanın en iyi 1.118 üniversitesi arasında yer aldı.

Bilgisayar mühendisliği sıralamasında Koç Üniversitesi’ni, 251-300 bandından listeye ilk kez giren Çankaya Üniversitesi izledi.

Listeye Sabancı ve Düzce Üniversiteleri 301-400 bandından girdi.

Ardından İTÜ ve Bilkent Üniversiteleri 401-500 bandında yer aldı.

2021’DE İLK 500’DE TÜRKİYE’DEN 2 OKUL YER ALMIŞTI

Aynı kurumun 2021'deki sıralamasında ise Çankaya ve Sabancı Üniversiteleri ilk 500'e girmişti.