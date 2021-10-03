DUS ve STS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DUS ve STS Diş Hekimliği sınav sonuç tarihi

DUS ve STS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DUS ve STS Diş Hekimliği sınav sonuç tarihi

ÖSYM tarafından düzenlenen 2021 DUS ve STS Diş Hekimliği sınavları bugün gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından 2021 DUS ve STS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu gündeme geldi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2021 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ile Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS Diş Hekimliği) bugün gerçekleştirildi.

Sınavların tamamlanmasının ardından katılım sağlayan adaylar, 2021-DUS ve STS Diş Hekimliği sınav sonuç tarihi için araştırmalarına başladı.

ÖSYM, yayınladığı takvimde 2021-DUS ve STS Diş Hekimliği sınav sonuç tarihine yer vermişti. Peki DUS ve STS Diş Hekimliği sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2021 DUS ve STS Diş Hekimliği sınav sonuç tarihi...

2021 DUS VE STS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ile Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği Seviye Tespit Sınavı'na (STS) ilişkin sonuçlar 27 Ekim 2021 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav ve yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

DUS VE STS DİŞ HEKİMLİĞİ SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

3 Ekim 2021 tarihinde uygulanan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavının (2021-STS Diş Hekimliği) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının %10'u erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 03 Ekim 2021 tarihinde saat 14.10'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

DUS DEĞERLENDİRME NASIL?

DUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve seçme işlemleri bilgisayar ortamında yapılacaktır. Adayların sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevapları ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Ham puanlar, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülerek adayın yerleştirmede kullanılacak DUS puanı belirlenecektir.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.