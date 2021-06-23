DYK e-Kurs başvurusu nasıl yapılır? DYK e-Kurs başvuru ekranı 2021

MEB'in eğitimde destek olmak amacıyla okullarda verilmesi planlanan Destekleme ve Yetiştirme Kursları için başvurular 27 Haziran'da sona eriyor. Peki, 2021 DYK e-Kurs başvurusu nasıl yapılır?

Öğretmen ve öğrenciler için Destekleme ve Yetiştirme Kursları takvimini yayımlayan Milli Eğitim Bakanlığı, DYK e-Kurs başvurularının başladığını duyurmuştu.

21 Haziran'da başlayan Destekleme ve Yetiştirme kursları başvuru işlemleri, 27 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek. Kurs sınıflarının oluşturulması 28 Haziran-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Henüz başvuruda bulunamamış olanlar, DYK e-kurs başvurusu nasıl yapılır? sorusuna yanıt arıyor.

Peki DYK e-kurs başvurusu nasıl yapılır? İşte MEB 2021 DYK öğretmen ve öğrenci e-kurs başvuru ekranı...

2021 DYK E-KURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-kurs modülü üzerinden gerçekleşecek. Kurslar 5 Temmuz'da başlayacak, 27 Ağustos'ta sona erecek.

Okul ve kurum müdürlüğü tarafından e-Kurs Modülü üzerinden kurs merkezi olma başvurusu yapılır.

Kurs merkezi müdürlüğünce e-Kurs Modülü üzerinden açılacak kurslar teklif edilir, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı ile açılır. Açılması uygun görülen kursların e-Kurs Modülü üzerinden alınacak kurs onay çizelgeleri, ilgili millî eğitim müdürlüğünce onaylanır.

Kursların açılış, kapanış, onay, öğretmen-öğrenci kayıt, ders programları vb. iş ve işlemleri e-Kurs Modülü (https://ogm.meb.gov.tr/kurslar ve https://e-kurs.meb.gov.tr) üzerinden yapılır.

E-okul öğrenci girişi

Açık Lise Öğrenci Girişi

Mezun Öğrenci Girişi

şeklindeki üç seçenek bulunuyor. Öğrenim durumunuza göre tıklayarak Güvenlik Kodunu, TC. Kimlik Numaranızı, Öğrenci numaranızı ve Nüfus Cüzdanı Seri No veya Cilt No bilgilerinizi girerek giriş yapabileceksiniz.



