DYK kurs başvurusu nasıl yapılır? MEB DYK e-Kurs öğrenci başvuru ekranı 2021

Milli Eğitim Bakanlığı kapsamındaki DYK e-Kurs öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2021 tarihi itibarıyla başladı. Peki DYK kurs başvurusu nasıl yapılır? İşte 2021 MEB DYK e-Kurs öğrenci başvuru ekranı...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) aracılığıyla 2021-2022 eğitim öğretim yılı Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) başvuruları, binlerce kişinin gündeminde yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde Destekleme ve Yetiştirme Kursları takvimini yayınlanmış ve DYK e-kurs başvurularının başladığını duyurulmuştu.

Öğretmenler için verilen süre sona ererken gözler öğrenci başvurularına çevrildi. DYK e-Kurs için öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2021 Cuma itibarıyla başladı.

Bu noktada başvuru yapmak isteyen öğrenciler, DYK başvurusu nasıl yapılır ve e-Kurs giriş nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Peki DYK kurs başvurusu nasıl yapılır? İşte 2021 MEB DYK e-Kurs öğrenci başvuru ekranı...

2021 DYK E-KURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından DYK e-kurs öğrenci başvuruları, 26 Kasım tarihinde başladı. Kurslar ise 29 Kasım tarihinde başlayacak.

Başvurular, https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-kurs modülü üzerinden gerçekleşecek.

Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülünün kendilerine otomatik oluşturduğu şifreler ile kurs başvurusunda bulunabilir. Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.

Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun ya da ikamet ettikleri adresin bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-Kurs Modülünden başvuru yapabilir. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.





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