DYK yaz kursları ne zaman? Destekleme ve Yetiştirme Kursları açılıyor...

DYK yaz kursları ne zaman? Destekleme ve Yetiştirme Kursları açılıyor...

Milli Eğitim Bakanlığı, 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için destekleme ve yetiştirme kurslarının açılış tarihini duyurdu. Peki DYK yaz kursları ne zaman başlıyor? DYK nedir? İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile ilgili açıklama yaptı.

Destekleme ve Yetiştirme Kursları, 11. sınıftan 12. sınıfa geçen ve örgün ve açık öğretim kurumlarından mezun öğrencilere verilecek.

Kursla katılmak isteyen öğrenciler, detaylara dair araştırmalarını sürdürüyor.

Peki, Yaz DYK kursu ne zaman? DYK başvurusu nasıl yapılır? DYK başvuru alınacak mı? MEB yaz kursları ne zaman başlıyor? İşte detaylar..

DYK YAZ KURSLARI NE ZAMAN 2021?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için destekleme ve yetiştirme kurslarının 5 Temmuz'da açılacağını bildirdi.

Bakanlıktan illere gönderilen yazıya göre, yaz kursları resmi okullarda öğrenim gören 11. sınıftan 12. sınıfa geçen ve örgün ve açık öğretim kurumlarından mezun öğrencilere verilecek.

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI (DYK) NEDİR?

Destekleme ve Yetiştirme Kursu (DYK), Milli Eğitim Bakanlığı tarafından devlet okullarında eğitim görmekte olan öğrenciler için verilen ekstra eğitimleri nitelemektedir. Destekleme ve Yetiştirme Kursları için herhangi bir ücret alınmadığı gibi dersler tamamen müfredata göre işlenmektedir.

Destekleme ve Yetiştirme Kursları, belirli zaman dilimlerinde öğrenciler için ekstra destek eğitimi için verilmektedir. Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında öğrenciler, pekiştirme ve geri kaldıkları derslerde ise açığı kapatma imkanına sahip olabiliyor.

DYK KURSLARINA KİMLER KATILABİLİR?

-Örgün ya da yaygın orta öğretim kurumlarından mezun olanlar

-Mesleki ve teknik orta öğretim programı uygulanan özel eğitim meslek Liselerinden mezun olanlar.

-Açık Öğretim (Örgün ya da yaygın) orta okul öğrencileri

-Gelen ilköğretim programı uygulanan özel eğitim orta okulu öğrencileri (Görme Engelli, İşitme Engelli, Ortopedik, Hafif Düzey Zihinsel Engelli)

-İmam Hatip orta okulu öğrencileri

-Örgün ve yaygın orta öğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler (Lise)

-Mesleki ve Teknik orta öğretim programı uygulanan özel eğitim meslek lisesi öğrencileri

DYK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Örgün eğitim öğrencileri okudukları okul ya da kurumlarından aldıkları EBA şifresi ile e-kurs modülü üzerinden tercih yapabilir. Açık öğretim öğrencileri örgün eğitim kurs merkezlerine, kursiyerler ise halk eğitim merkezleri müdürlüklerine sınıf düzeyleri veya diplomaları ile şahsen başvuru yaparak kurs şifrelerini alabilir.