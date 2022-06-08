DYK yaz kursu başvuruları ne zaman? 2022 MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursları başvuru kılavuzu

DYK yaz kursu başvuruları ne zaman? 2022 MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursları başvuru kılavuzu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile yaz okulları için başvuru tarihlerini duyurdu. Peki DYK yaz kursu başvuruları ne zaman? 2022 MEB DYK başvuru kılavuzu...

2021-2022 eğitim öğretim yılı döneminin sonuna gelinmesiyle birlikte Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ve yaz okulu ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), internet sitesi üzerinden 2022 eğitim öğretim yılı yaz dönemi DYK (Destekleme ve Yetiştirme Kursları) ve yaz okulu başvuru kılavuzunu yayınladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konu ile ilgili yaptığı açıklamada yaz döneminde açılacak dersler hakkında bilgi verdi.

Akabinde DYK ve yaz okulu başvuru tarihleri ile yaz döneminde açılacak dersler öğrenciler tarafından araştırma konusu oldu.

Peki, DYK yaz kursu başvuruları ne zaman başlayacak? MEB DYK yaz kursu başvurusu nasıl yapılır? İşte 2022 MEB DYK başvuru kılavuzu...

DYK (Destekleme ve Yetiştirme Kursları) ve yaz okulu başvuru kılavuzu yayınlandı

2022 DYK (Destekleme ve Yetiştirme Kursları) ve yaz okulu başvuru kılavuzu, MEB tarafından yayınlandı.

MEB takvimine göre; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenciler ile ortaöğretimden mezun olanlara verilen yaz dönemi DYK kursları, 4 Temmuz-28 Ağustos tarihleri arasında açılacak.

DYK kurslarında Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri gibi dersleri alacak olan 8'inci sınıf öğrencileri, başvurularını e-kurs.meb.gov.tr üzerinden gerçekleştirecek.

DYK (Destekleme ve Yetiştirme Kursları) ve yaz okulu başvuruları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları ile yaz okulları için öğrenci başvurularının, 15-18 Haziran'da alınacağını bildirdi.

2021-2022 eğitim öğretim yılı yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları ve yaz okulları ile 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına ilişkin kılavuz hazırlandı.

Kılavuza göre; yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile yaz okulları başvuru süreci, e-kurs modülü üzerinden 6-23 Haziran tarihleri arasında tamamlanacak.

Buna göre, Kurs merkezi başvurularının alınması ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması. 6-10 Haziran’da; öğretmen başvurularının alınması, ücretli öğretmen başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması, 11-14 Haziran’da; öğrenci başvuruları ise 15-18 Haziran’da gerçekleştirilecek.

Yaz dönemi DYK'da hangi dersler açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada yaz döneminde açılacak destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında 8’inci sınıf öğrencileri için Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve yabancı dil derslerinden kursların açılacağını belirtti.

Bakan Özer, 12 ve mezun öğrenciler için ise şu derslerden kurs açılacağını söyledi:

''Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil, felsefe, psikoloji, sosyoloji, mantık.''

Yaz döneminde destekleme ve yetiştirme kurslarının 4 Temmuz-28 Ağustos tarihleri arasında açılacağını kaydeden Özer, ''Öğretmen ve öğrenciler yaz dönemi sürecinde istedikleri ilde yer alan seviyelerine uygun okul türlerinde yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına başvuru yapıp katılabilecek.'' ifadesini kullandı.