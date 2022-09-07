e-Devlet ücretli öğretmenlik sonuçları! 2022 ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı?

e-Devlet ücretli öğretmenlik sonuçları! 2022 ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı?

Binlerce öğretmen adayı, "Ücretli öğretmenlik başvuruları sonuçları ne zaman açıklanır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, ücretli öğretmenlik hakkında merak edilen detaylar...

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı duyuruya çevrildi.

2022-2023 eğitim öğretim dönemi için ücretli öğretmenlik başvuruları, temmuz- ağustos aylarında gerçekleştirildi.

Eğitim öğretim kurumlarında görev yapmayı bekleyen binlerce öğretmen adayı,"Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? "Ücretli öğretmenlik başvuruları sonuçları ne zaman açıklanır? sorularına yanıt arıyor.

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı.

Sonuçlar açıklandığı zaman öğretmenlere bakanlık tarafından SMS ile bilgilendirme yapılacak.

Öte yandan sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından öğrenilecek.

Ayrıca görevlendirilen ücretli öğretmenlerin diploma formasyon belgesi, nüfus cüzdanı, sağlık raporu (son altı aylık tek hekimli), sabıka kaydı temin ederek görevlendirildikleri okula teslim etmeleri gerekmektedir.