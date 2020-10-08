E-KPSS ne zaman yapılacak? E-KPSS 2020 sınavı hangi tarihe ertelendi?

E-KPSS ne zaman yapılacak? E-KPSS 2020 sınavı hangi tarihe ertelendi?

EKPSS hazırlıklarına devam eden adaylar, ileri bir tarihe ertelenmesine kararı verilen EKPSS süreci ile ilgili yapılan açıklamaları yakından takip ediyor.

ÖSYM'nin sınav takvimi 2020 eğitim takviminde çok sayıda sınav tarihi ertelenmişti. Geçtiğimiz haftalarda ertelenen EKPSS yeni takvimi belli oldu.

E-KPSS NEDİR? KİMLER GİREBİLİR?

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı adı altında gerçekleşen sınav, engelli adayların devlet memurluğuna atanabilmesi amacıyla düzenlenen sınav hakkında sorulan pek çok soru bulunmaktadır.

Doğuştan veya sonraki yaşantısında, bedensel, ruhsal, duyusal, zihinsel ve sosyal yetenekleri bağlamında bulunan engel oranının en az yüzde kırk düzeyinde çalışabilir durumda olan bireyler, bu sınava girebilmektedir. Aynı zamanda sınava giriş için Sağlık Kurulu raporu ile belgeleme de şart olmaktadır.

E-KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı için ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. EKPSS ek başvurular 6-7 Ekim’de alındı.

EKPSS 15 Kasım Pazar günü saat 10:15’te tek oturumda yapılacak.

Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun genel yetenek ve genel kültür testleri uygulanacak.

E-KPSS ŞARTLARI

Adayların ortaöğretim, önlisans veya lisans, düzeyinde eğitim veren kurumların birinden mezun veya sınavın geçerlik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda olması gerekir.

Birden fazla öğrenim düzeyinden mezun olan adaylar, mezun oldukları en üst düzeyden E-KPSS’ye başvurmak zorundadır.

Sağlık kurulu raporlarında %40’tan daha az engelli olduğu belirtilen adaylar EKPSS veya kuraya başvuramazlar.