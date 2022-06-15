e-Okul kapandı mı, not girişi bitti mi 2022?

Karne gününe saatler kala öğrenciler not değiştirmenin mümkün olup olmadığını sorguluyor. Bu kapsamda "e-okul kapandı mı" merak ediliyor. Peki e-Okul not girişi bitti mi, kapandı mı?

2021-2022 eğitim yılı sona eriyor...

6 Eylül’de başlan dönem, 17 Haziran’da karnelerin verilmesiyle bitecek ve yaz tatili başlayacak.

Karne gününden önce e-Okul sık sık ziyaret ediliyor.

Okul VBS giriş ekranı üzerinden takdir teşekkür hesaplama, karne notu ve ortalamaya bakma ile yazılı ve sözlü sınav sonuçları, devamsızlık sorgulama görülebiliyor.

Öğrenciler bir yandan da not girişlerinin bitip bitmediğini sorguluyor. Bu nedenle "e-Okul kapandı mı, 2. dönem not girişi bitti mi" soruları gündemde yer alıyor.

Peki 2022 e-Okul sistemi kapandı mı? İşte ayrıntılar...

e-Okul kapandı mı?

e-Okul sistemine giremeyen öğrenci ve veliler, e-Okul'un kapandığını düşünüyor. Ancak E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım zamanları haricinde kesintisiz olarak hizmet vermektedir.

Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır.

E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

Not girişi bitti mi?

Karnelerin basılması için notların 1-2 gün önceden tamamlanmış olması gerekiyor. Bu nedenle her okula göre farklı olmakla birlikte öğretmenler en geç 16 Haziran Perşembe günü not girişini bitirecektir.