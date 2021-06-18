e-Okul karne notu görüntüleme ekranı 2021: e-Okul VBS dijital karne notu nasıl öğrenilir?

Karnelerini almak için sabırsızlanan 18 milyon öğrenci, e-Okul ile dijital karneler ne zaman, saat kaçta yayımlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 2021 e-Okul VBS karne notu görüntüleme ekranı...

Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, karnelerin 18 Haziran Cuma günü e-Okul üzerinden erişime açılacağını bildirmişti.

Bu kapsamda, karneler için heyecanlı bekleyişini sürdüren ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci, e-Okul üzerinden karne nasıl görüntülenir? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karne notu ekranı ile öğrencilerin dönem notu başarı puanları erişime açılmış olacak. Öğrenciler ve veliler, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da karneleri dijital olarak görüntüleyebilecek.

Peki dijital karneler ne zaman ve nasıl açıklanacak? e-Okul VBS dijital karne notu nasıl öğrenilir? İşte e-Okul karne notu görüntüleme ekranı 2021...

DİJİTAL KARNELER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne ve başarı belgeleri, 18 Haziran'da e-Okul'dan erişime açıldı.

e-Okul sayfasında dijital olarak erişime açılacak karne notlarını, veliler ve öğrenciler ''e-okul.meb.gov.tr'' sayfasından VBS sistemi aracılığı ile görüntüleyebilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

E-OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nde öğretmenler öğrencilerin başarı durumunu, devamsızlık, sınav sonuçları, sözlü sonuçları gibi durumları sisteme girmektedir.

Öğrenciler ve veliler aynı ekrandan bu verilere ulaşabilmektedir. Sisteme aşağıdaki linkten öğrencinin T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapılmaktadır.





NOT GÖRÜNTÜLEME

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’nin (VBS) en sık kullanılan hizmetinden birisi de not görüntüleme ekranıdır. Öğretmenler sınav sonuçlarını sisteme girdikten sonra, öğrenci ve veliler de e-Okul VBS sistemine giriş yaparak sistemdeki notları görüntüleyebiliyor.

DİPLOMA PUANI

Diploma puanı özellikle mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin sık sık ziyaret ettiği sayfalar arasında yer alıyor. Mezun olacak ve olan öğrenciler e-okul’a giriş yaparak mezuniyet puanlarını öğrenebilirler.

DEVAMSIZLIK DURUMU

Okula kayıtlı olup okula gitmeyen, özürlü veya özürsüz devamsızlık yapan, geç kalan öğrencilerin e-okul sisteminden takip edildiği sayfadır.

