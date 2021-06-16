e-Okul karne notu öğrenme 2021: Karne notlarına nasıl bakılır?

İkinci dönem karneleri için sabırsızlanan öğrenciler, karne notlarına nasıl bakılır sorusunu araştırıyor. Karneler bu cuma günü e-okul üzerinden erişime açılacak. Peki karne notu nasıl öğrenilir?

Öğrenciler ikinci dönem karnelerini de pandemi gölgesinde dijital ortamda alacak.

Bu yıl 18 Haziran itibariyle öğrencilerin erişimine açılacak olan e-Okul karne notları görüntüleme ekranı, öğrenci numarası, kimlik numarası ile görüntülenebilecek.

E-Okul karne notları, fiziki karnede ise 2 Temmuz itibariyle görülebilecek.

Peki, e-Okul karneler ne zaman açıklanacak? Karne notlarına nasıl bakılır? İşte e-okul karne görüntüleme ekranı...

E-OKUL KARNE NOTLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları istenilene alana girildikten sonra bu alanın yanında yer alan güvenlik numaraları “Resimdeki Rakamlar” kutusuna yazılır ve ardından “Giriş” butonuna tıklanarak VBS'ye girilir.

E-Okul VBS’ye giriş yapmak için ilk önce “e-okul.meb.gov.tr” adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi…

Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karneler 18 Haziran’dan itibaren e-Okul’dan, 2 Temmuz’dan itibaren ise okullarınızdan basılı olarak alabilirsiniz.