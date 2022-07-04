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- e-Okul sistemine nasıl giriş yapılır? e-Okul VBS öğrenci girişi tercih listeleri
e-Okul sistemine nasıl giriş yapılır? e-Okul VBS öğrenci girişi tercih listeleri
- 04.07.2022 - 16:51
Milli Eğitim Bakanlığı’nın uyguladığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, 5 Haziran 2022 tarihinde 1 milyondan fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.
2022 Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci tercih işlemlerine bugün itibarıyla başladı.
İşte e-Okul VBS ile ilgili detaylar..
e Okul sistemi üzerinden 2022 Lise merkezi ve yerel yerleştirme tercih listelerine ulaşabilirsiniz.
Tercih rehberine giriş yaparak okulların kontenjan ve yüzdelik dilimlerini görüntüleyebilirsiniz.
e-okul lise tercihleri için tıklayınız
e-Okul nedir?
e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından kullanılabilen bir okul yönetim bilgi sistemidir.
Öğrenciler okula kayıt oldukları andan itibaren kişisel bilgileri üzerinden e-Okul hesabı oluşturulur ve öğretmenler tarafından sürekli sağlanan güncel veri girişleri ile birlikte eğitim öğretim yılındaki gelişmeleri e-Okul üzerinden takip edebilir.
Öğrenciler ile birlikte veliler de e-Okul üzerinden öğrencinin eğitim hayatındaki durumunu takip etme imkanına sahip olur.
e-okul sistemine öğrenci T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapılır.
Karne notları ise e-okul yıl sonu notları kısmında görüntülenir.
e- okul giriş ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.