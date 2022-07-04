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e-Okul sistemine nasıl giriş yapılır? e-Okul VBS öğrenci girişi tercih listeleri

e-Okul sistemine nasıl giriş yapılır? e-Okul VBS öğrenci girişi tercih listeleri

2022 merkezi ve yerel yerleştirme tercih listeleri ile LGS tercihi nasıl yapılı? İşte e-okul giriş ekranı ile ilgili detaylar...