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    e-Okul sistemine nasıl giriş yapılır? e-Okul VBS öğrenci girişi tercih listeleri

    2022 merkezi ve yerel yerleştirme tercih listeleri ile LGS tercihi nasıl yapılı? İşte e-okul giriş ekranı ile ilgili detaylar...
    • 04.07.2022 - 16:51
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    e-Okul sistemine nasıl giriş yapılır? e-Okul VBS öğrenci girişi tercih listeleri

    Milli Eğitim Bakanlığı’nın uyguladığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, 5 Haziran 2022 tarihinde 1 milyondan fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

    2022 Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci tercih işlemlerine bugün itibarıyla başladı.

    İşte e-Okul VBS ile ilgili detaylar..

    e Okul sistemi üzerinden 2022 Lise merkezi ve yerel yerleştirme tercih listelerine ulaşabilirsiniz.

    Tercih rehberine giriş yaparak okulların kontenjan ve yüzdelik dilimlerini görüntüleyebilirsiniz.

    e-okul lise tercihleri için tıklayınız

    e-Okul nedir?

    e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından kullanılabilen bir okul yönetim bilgi sistemidir.

    Öğrenciler okula kayıt oldukları andan itibaren kişisel bilgileri üzerinden e-Okul hesabı oluşturulur ve öğretmenler tarafından sürekli sağlanan güncel veri girişleri ile birlikte eğitim öğretim yılındaki gelişmeleri e-Okul üzerinden takip edebilir.

    Öğrenciler ile birlikte veliler de e-Okul üzerinden öğrencinin eğitim hayatındaki durumunu takip etme imkanına sahip olur.

    e-okul sistemine öğrenci T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapılır.

    Karne notları ise e-okul yıl sonu notları kısmında görüntülenir.

    e- okul giriş ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

    e-Okul giriş ekanı

    e-Okul sistemine nasıl giriş yapılır? e-Okul VBS öğrenci girişi tercih listeleri #1


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