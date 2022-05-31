E-Okul VBS kapandı mı? 2022 e-Okul 2.dönem not girişi ne zaman bitecek?

E-Okul VBS kapandı mı? 2022 e-Okul 2.dönem not girişi ne zaman bitecek?

2. dönemin sonlanmasına günler kala öğrencilerin sınav ve kanaat notlarını tamamlanıyor. Peki e-Okul not girişi kapandı mı, ne zaman kapanacak? e-Okul not girişi hangi gün bitecek?

2021-2022 eğitim öğretim yılının sona ermesine sayılı günler kaldı.

Karne heyecanı yaşayacak olan öğrenciler, bir yandan e-Okul sistemini kontrol ediyor.

Sınav notlarını öğrenmek isteyen milyonlarca öğrenci, e-Okul VBS sistemine giriş yaparak karne notlarını görüntüleyebiliyor. Sınav ve kanaat notları, öğretmenler tarafından e-Okul sistemine giriliyor.

Peki e-Okul not girişi ne zaman kapanır? e-Okul VBS ne zaman kapanacak? İşte detaylar...

e-Okul VBS kapandı mı?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım zamanları haricinde kesintisiz olarak hizmet veriyor ancak dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle sistemi girişte sorunlar ve aksamalar yaşanıyor.

E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

e-Okul not girişi ne zaman bitecek?

Sistemin kapanış tarihi öğretmenlerin yazılı sınavlarını okuduğu tarihe göre farklılık gösteriyor. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihi olan 17 Haziran tarihinden birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

Okul VBS giriş ekranı üzerinden takdir teşekkür hesaplama, karne notu ve ortalamaya bakma ile yazılı ve sözlü sınav sonuçları, devamsızlık sorgulama görülebiliyor.