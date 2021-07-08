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    e-YDS 2021/9: İngilizce sınav giriş yerleri belli oldu mu? Belge alma ekranı...

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), e-YDS 2021/9 İngilizce sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. İşte e-YDS 2021/9 giriş belgesi alma ekranı..
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2021 - 14:44
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    e-YDS 2021/9: İngilizce sınav giriş yerleri belli oldu mu? Belge alma ekranı...

    Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS) girecek olan adaylar, e-YDS İngilizce sınavı giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığını merak ederken ÖSYM bir son dakika açıklamasında bulundu.

    ÖSYM, 10 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek e-YDS 2021/9 İngilizce sınavı giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

    İşte e-YDS 2021/9 sınav giriş belgesi alma ekranı...

    E-YDS 2021/9 İNGİLİZCE SINAVA GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), e-YDS 2021/9 İngilizce sınavı giriş belgerinin erişime açıldığını duyurdu.

    ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şıu ifadeler yer aldı:

    Açıklamada, ''10 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2021/9 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.'' denildi.

    Adaylar, Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

    Hafta sonu Cumartesi günü gerçekleştirilecek sınav öncesi ÖSYM'den adaylara uyarı geldi. ÖSYM Başkanlığı, ''e-YDS 2021/9 İngilizce için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.'' dedi.

    E-YDS 2021/9 İNGİLİZCE SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

    e-YDS 2021/9: İngilizce sınav giriş yerleri belli oldu mu? Belge alma ekranı... #1

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