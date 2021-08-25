e-YDS başvuruları başladı: e-YDS 2021/12 İngilizce başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

e-YDS başvuruları başladı: e-YDS 2021/12 İngilizce başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), e-YDS 2021/12 İngilizce sınavı başvurularının başladığını duyurdu. Peki e-YDS 2021/12 İngilizce başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte başvuru ekranı

Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS) girecek olan adaylar, e-YDS İngilizce sınavı başvurularının ne zaman başlayacağını merak ederken ÖSYM bir son dakika açıklamasında bulundu.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 25 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek e-YDS 2021/12 İngilizce sınavı başvurularının bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

Bu gelişmenin ardından başvuruda bulunmak isteyenler, e-YDS 2021/12 İngilizce başvuru ekranı ve başvuru ücreti hakkında araştırmalarına başladı.

Peki e-YDS 2021/12 İngilizce başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte e-YDS 2021/12 İngilizce başvuru ekranı...

E-YDS 2021/12 İNGİLİZCE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

e-YDS 2021/12 İngilizce sınavı başvuruları, 25 Ağustos-16 Eylül tarihleri arasında ÖSYM’nin ''https://odeme.osym.gov.tr'' internet adresinden yapılacak. Sınav ücreti 290,00 TL olarak belirlendi.

Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dahil edilmiş olacak. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenip ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacak.

E-YDS NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen e-YDS 2021/12 İngilizce alanında, 25 Eylül 2021 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresi 180 dakikadır. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara'da 3 bin 800, İstanbul'da 432, İzmir'de 84, Adana'da 294 olarak belirlendi.