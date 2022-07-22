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- e-YDS sınavı ne zaman ve saat kaçta? e-YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
e-YDS sınavı ne zaman ve saat kaçta? e-YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
- 22.07.2022 - 11:04
Her yıl iki kez düzenlenen e-YDS sınavı ÖSYM tarafından düzenlenmektedir.YDS sınavından farklı olarak bilgisayar ortamında girilen e-YDS sınavı yanlızca Ankara, İstanbul,Adana ve İzmir’de bulunan elektronik sınav merkezlerinde yapılabiliyor.
Bu sene gerçekleştirilecek e-YDS sınavına Ankara’da 4180, İstanbul’da 457, İzmir’de 116, Adana’da 306 aday girecek.
e-YDS sınavı ne zaman?
e-YDS 2022/9 sınavı İngilizce alanında yapılacak. Sınav 23 Temmuz 2022 saat 13.45'te başlayacak.Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-sınav uygulama binalarında yapılacak sınavda 80 soru sorulacak.80 sorunun sorulacağı sınavda adaylara cevaplamaları için verilen süre 180 dakika. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
e-YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
e-YDS sınavına girecek adaylar, e-YDS Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile alabilecekler.