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    e-YDS sonuç ekranı: e-YDS 2021/12 İngilizce sonuçları açıklandı!

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) e-YDS 2021/12 sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM e-YDS 2021/12 İngilizce sonuç ekranını sorguluyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2021 - 19:08
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    e-YDS sonuç ekranı: e-YDS 2021/12 İngilizce sonuçları açıklandı!

    25 Eylül 2021 Cumartesi günü gerçekleştirilen e-YDS 2021/12 İngilizce sınavında ter döken adaylar, sınav sonuçlarına ulaşmak için sabırsızlanıyor.

    ÖSYM tarafından gerçekleştirilen e-YDS 2021/12 İngilizce sınavı, akademik kariyer hedefi olanlar için oldukça önem arz ediyor.

    Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS) giren adaylar, ''e-YDS İngilizce sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanır ararken ÖSYM, konuya ilişkin bir son dakika açıklamasında bulundu.

    Peki e-YDS 2021/12 İngilizce sınav sonuçları açıklandı mı? İşte e-YDS 2021/12 İngilizce sınavı sonuç tarihi ve sorgulama ekranı...

    E-YDS 2021/12 İNGİLİZCE SONUÇLARIAÇIKLANDI MI?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 25 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilen e-YDS 2021/12 İngilizce sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

    Adaylar, sınav sonuçlarına, https://sonuc.osym.gov.tr sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından erişebilecek.

    ÖSYM E-YDS 2021/12 İNGİLİZCE SONUÇ EKRANI

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