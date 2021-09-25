e-YDS sonuç ekranı: e-YDS 2021/12 İngilizce sonuçları açıklandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) e-YDS 2021/12 sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM e-YDS 2021/12 İngilizce sonuç ekranını sorguluyor.

25 Eylül 2021 Cumartesi günü gerçekleştirilen e-YDS 2021/12 İngilizce sınavında ter döken adaylar, sınav sonuçlarına ulaşmak için sabırsızlanıyor.

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen e-YDS 2021/12 İngilizce sınavı, akademik kariyer hedefi olanlar için oldukça önem arz ediyor.

Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS) giren adaylar, ''e-YDS İngilizce sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanır ararken ÖSYM, konuya ilişkin bir son dakika açıklamasında bulundu.

Peki e-YDS 2021/12 İngilizce sınav sonuçları açıklandı mı? İşte e-YDS 2021/12 İngilizce sınavı sonuç tarihi ve sorgulama ekranı...

E-YDS 2021/12 İNGİLİZCE SONUÇLARIAÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 25 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilen e-YDS 2021/12 İngilizce sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Adaylar, sınav sonuçlarına, https://sonuc.osym.gov.tr sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından erişebilecek.