e-YDS sonuçları açıklandı Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2023/11) sonuçları, ÖSYM tarafından yayınlandı.

AA & Ensonhaber

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin bugün uyguladığı Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2023/11) sonuçları açıklandı.

e-YDS 2023/11 sınav sonuçları yayında

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün düzenlenen e-YDS 2023/11 İngilizce sınavının değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar için sınav sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişime açıldı.

Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın içeriği

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS), Türkiye'de yabancı dil yeterliliğini ölçmek için yapılan bir sınavdır. Sınav, Türk vatandaşlarının yanı sıra yabancı uyrukluların da katılabileceği uluslararası bir sınavdır.

Sınav, Bilgisayar Destekli Test (CBT) formatında yapılır ve 3 bölümden oluşur:

Dinleme (30 soru)

Okuma (40 soru)

Yazma (30 soru)

Sınav, 180 dakika sürer ve 100 üzerinden puanlanır. Sınavda başarılı olmak için en az 50 puan almak gerekir.e-YDS, Türkiye'de yabancı dil yeterliliğini ölçmede yaygın olarak kullanılan bir sınavdır.

Sınav, uluslararası standartlarda hazırlanır ve güvenilirliği yüksektir. Sınav, Türkiye'de yabancı dil öğrenmek isteyenler için önemli bir fırsattır.