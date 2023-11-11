e-YDS sonuçları açıklandı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin bugün uyguladığı Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2023/11) sonuçları açıklandı.
e-YDS 2023/11 sınav sonuçları yayında
Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün düzenlenen e-YDS 2023/11 İngilizce sınavının değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar için sınav sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişime açıldı.
Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın içeriği
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS), Türkiye'de yabancı dil yeterliliğini ölçmek için yapılan bir sınavdır. Sınav, Türk vatandaşlarının yanı sıra yabancı uyrukluların da katılabileceği uluslararası bir sınavdır.
Sınav, Bilgisayar Destekli Test (CBT) formatında yapılır ve 3 bölümden oluşur:
Dinleme (30 soru)
Okuma (40 soru)
Yazma (30 soru)
Sınav, 180 dakika sürer ve 100 üzerinden puanlanır. Sınavda başarılı olmak için en az 50 puan almak gerekir.e-YDS, Türkiye'de yabancı dil yeterliliğini ölçmede yaygın olarak kullanılan bir sınavdır.
Sınav, uluslararası standartlarda hazırlanır ve güvenilirliği yüksektir. Sınav, Türkiye'de yabancı dil öğrenmek isteyenler için önemli bir fırsattır.
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