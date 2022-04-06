e-YÖKDİL başvuru ekranı: 2022 e-YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

e-YÖKDİL başvuru ekranı: 2022 e-YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022 e-YÖKDİL başvurularının başladığını duyurdu. Peki 2022 e-YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte 2022 e-YÖKDİL başvuru ekranı...

Yılda iki kez basılı olarak gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), bu yıl ilk kez elektronik ortamda da uygulanacak.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL) başvuru kılavuzunu yayınladı.

Klıavuzun yayınlanmasıyla birlikte e-YÖKDİL başvuruları başlamış oldu. Kılavuza göre; 6 Nisan 2022 tarihinde başlayan başvurular, 5 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek.

Akademik kariyer hedefleyen ve yabancı dil seviyelerini kanıtlamak isteyen adaylar, e-YÖKDİL başvuru ekranı ve başvuru ücreti hakkında araştırmalarına başladı.

Peki 2022 e-YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte 2022 e-YÖKDİL başvuru ekranı...

2022 e-YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2022 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022 e-YÖKDİL) başvuru süreci, bugün başladı ve 5 Mayıs'a kadar devam edecek.

Adaylar, başvurularını 06 Nisan 2022 tarihinde ÖSYM’nin "https://odeme.osym.gov.tr" internet adresinden saat 14.00'ten itibaren yapabilecek.

Sınava alınacak aday sayısı, e-YÖKDİL sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara'da 4 bin, İstanbul'da 432, İzmir'de 84, Adana'da 294 olarak belirlendi.

Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dahil edilecek. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YÖKDİL için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacak.





2022 e-YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar?

2022 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022 e-YÖKDİL), İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, 14 Mayıs 2022 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav uygulama binalarında yapılacak.

Sınav cevaplama süresi 180 dakika olacak olup adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav ücreti ise 360,00 TL'dir.

Adaylar, sınav ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemini kullanarak, T.C. Kimlik Numarasını belirterek kredi kartı/banka kartı ile yatırırlar. Bankadan sınav ücreti ödemesi kabul edilmez.

Sadece kredi kartı/banka kartı ile sınav ücreti ödeyen adayların e-YÖKDİL için başvuruları kabul edilir. Sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez/devredilmez.