Ebeveyn tavsiyeleri: Çocuğum okula gitmek istemiyor, ne yapmalıyım

Okula uyum süreci, her anne ve babanın iyi yönetmesi gereken bir kriz dönemidir. Çocuğunuz ile okul arasında bağı doğru oluşturmak için sizlere tavsiyelerimizi sıraladık...

Okulların açılmasıyla birlikte ebeveynlerin gündeminde okula alışma süreci var...

Anasınıfı veya 1. sınıfa bıraktığınız çocuğunuzun ağlayarak eve dönmek istemesi korkmayın ki ilk kez sizin başınıza gelmiyor.

Uzmanlar, okula gitmek istememenin altına ciddi sebepler yatabileceğine değinirken bu süreci aşmanın yolları da bulunuyor.

Bu noktada anne ve babasın davranışlarının etkisi ise oldukça büyük...

Çocuğunuz okul kapısında bacaklarınıza yapışıyor, gitme diye ağlıyor, etrafına kötü davranıyorsa paniğe kapılmayın. Bunlar ilk günlerde muhtemelen yaşayacağınız durumlardır. Ancak önemli olan çocuğunuzu önemsediğinizi hissettirerek uyum sağlamasına yardımcı olmaktır.

İşte "Çocuğum okula gitmek istemiyor, ne yapmalıyım?" diyen anne babalara naçizane tavsiyeler...

OKULA GİTMEK İSTEMEYEN ÇOCUK

Çocuğunuzdaki okula gitme isteksizliğini küçümsemeyin. "Aman canım ne var bunda, alışır!" fikrini derhal kafanızdan silmelisiniz.

Bir çocuk için okula başlamak onun yürümeye başlaması, diş çıkarması veya konuşması kadar önemlidir. Okula başlamak için gerekli yaşa ulaşmış ve zihinsel olgunluğa erişmiş bir çocuğun okula gitmek için hazır olması gereklidir.

Yeni insanlar, öğretmen dedikleri otoriter birisi, ödevler ve kendisi kadar kaygılı bir sürü çocuk… En kötüsü de bu zamana kadar hep başı sıkıştığında imdadına koşan ailesi orada yok.

"KARNIM AĞRIYOR OKULA GİTMESEM OLUR MU"

Çocuğunuzun hissettiği kaygı ve baskılar, bir süre sonra fiziksel acıları da ortaya çıkabilir.

En sık görülen ise mide bulantısı, karın ağrısıdır. Fiziksel acılanma çocuğun okula o gün gitmemesine karar verilene kadar devam eder.

OKUL FOBİSİ SEMPTOMLARI

Okul korkusu, çocukların üzerinde çeşitli bedensel semptomları ortaya çıkarır. Çocuklar hissettiklerini okul korkusu olarak tanımlayamadıklarından, ebeveynlerin, çocuklarının bedenlerindeki belirtileri dikkate almalıdır.

En sık rastlananları şöyledir:

Baş ağrıları,

Karın ağrıları, bulantı-kusma hissi,

İştahsızlık, keyifsizlik,

Uyku düzeninde bozukluklar,

Okul sorumluluklarından kaçınma,

Nedensiz ağlama,

Öfkeli olma.

EBEVEYNLER NE YAPMALI

Çocukların okula uyum sürecindeki sorunlarıyla birlikte anne babalar da kaygılanıyor. Bu noktada sorunu hızlıca kabul etmek ve çözüm yollarına başvurmak önemli.

Peki çocuğu okula gitmek istemeyenler nasıl bir yol izlemeli? İşte bazı ipuçlarımız...

Okul alışverişine çıkın. Okula gitmek konusunda çocuğunuzu heveslendirmeye yarayabilir.

Aşırı koruyucu ebeveyn tutumlarıyla çocuğa yaklaşmak onun özgüvenini zayıflatacak, zarar görme korkusu yaşamasına ve okula uyumunun zorlanmasına neden olacaktır. Ona kendini gerçekleştirme fırsatı sunun.

Çocuğun kaygısını yenebilmesinin bir başka yolu duygularının doğal olduğunu duymasıdır. “Korkman üzülmen doğal, böyle duygular yaşamak normal, sabahları senden ayrıldığım için ben de çok üzgünüm ama okula gitmek önemli.” gibi cümlelerle çocuğunuzun duygusunu anladığını gösterip sorumluluğunu hatırlatabilirsiniz.

İlk gün sizde onunla sınıfa girin ve öğretmenle birlikte bazı etkinliklere beraber katılın. Daha sonra belirli periyotlarla okulda zaman geçirmeyi azaltın.

Uykusunu tam almasına, kahvaltı yapmasına özen gösterin. Onu sürprizlerle, öperek uyandırın ve neşeli bir şekilde, cesaretlendirerek okula gönderin.

Çocuğunuzun okula gitmek istemeyişini tek sorun olarak aile gündeminde tutmayın.

Çocuğunuzla okua neden gitmek istemediği konusunda bir konuşma gerçekleştirin. Bu konuşmada olabildiğince az konuşarak, az eleştirerek çocuğunuzun gerçek kaygısının ne olduğunu anlamaya çalışın.

Okula uyum süreci normale dönmüyorsa, bir uzmandan destek almayı ihmal etmeyin.