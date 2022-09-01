Eczacılık sınav başvuruları başladı mı? 2022 EUS ve STS başvuruları..

Eczacılık sınav başvuruları başladı mı? 2022 EUS ve STS başvuruları..

Eczacılıkta uzmanlık ve STS sınav başvuruları başladı mı sorusu gündeme geldi.İşte merak edilen sorunun cevabı..

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2022-EUS ve 2022-STS Eczacılık sınavlarına başvuruların ne zaman yapılacağı belli oldu.

Bu sınavlara başvuru yapacak olan adaylar konu hakkında merak ettiklerini araştırmaya başladı.Peki başvurular ne zaman yapılacak ve sınav tarihleri ne?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yada bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet sitesi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilirler.

Eczacılık sınav başvuruları

ÖSYM başvuruların başladığını açıkladı.ÖSYM'den yapılan açıklamada;

"2022-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-EUS) ve 2022-Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2022-STS Eczacılık), 16 Ekim 2022 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 31 Ağustos – 07 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.