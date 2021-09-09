Eğitim ödeneği 2021 yattı mı, ne zaman yatar? Öğretmenlere ödeniyor...

Eğitim ödeneği 2021 yattı mı, ne zaman yatar? Öğretmenlere ödeniyor...

Milyonlarca öğretmenin yüz yüze eğitime dönmesiyle birlikte kırtasiye parası olarak da bilinen eğitime hazırlık ödeneğinin ne zaman yatırılacağı merak konusu oldu. Peki eğitim ödeneği yattı mı?

Yeni eğitim öğretim yılına başlayan eğitimciler yeni dönemde verilecek kırtasiye ödeneği hakkında araştırmaları sürdürüyor.

Kırtasiye yardımı olarak da bilinen devletin sağladığı bu ödenek “Öğretmenlerin kırtasiye parası ne zaman yatar?” sorusunu gündeme taşıdı.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre devlet okullarında görev yapan öğretmenlere, her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere öğretim yılının başladığı ay içinde öğretim yılına hazırlık ödeneği verilir.

Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında fiili olarak görev yapan öğretmenlerin 2021-2022 Eğitim Öğretim dönemi için alacağı eğitim ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak merak ediliyor.

İşte öğretmenlere eğitim ödeneği hakkında son gelişmeler...

ÖĞRETMENLERE EĞİTİM ÖDENEĞİ YATTI MI?

Her yıl okullar açılmadan hesaplara yatan eğitim ödeneği, geçen yıl 7 Eylül 2020 tarihinde kademeli olarak yatmaya başlamıştı.

Eğitim Hazırlık ödeneğinin illere göre yatırıldığı biliniyor. Eğitime hazırlık ödeneğinin göreve başlayan tüm öğretmenlere en geç Eylül'ün son haftasına kadar yatırılması bekleniyor.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

Eğitime hazırlık ödeneğinin tutarı 2020-2021 öğretim yılı için 1210 liraydı. 2021 Eğitime hazırlık ödeneğinin tutarı 1250 lira olarak belirlendi.

Ağustos ayı içinde gerçekleşen 6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde alınan karar göre, Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılı için 1.325 TL olarak belirlenirken 2023 yılı için 1.400 TL olarak kabul edildi.