Eğitim öğretim yardımı ne zaman ödenecek? O tarihte hesaplarda!

Eğitim öğretim yardımı ne zaman ödenecek? O tarihte hesaplarda!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, şehit, harp ve vazife malulleri ve çocuklarının bu yılki eğitim-öğretim yardımı ödemelerine dair açıklamalarda bulundu. Peki ödemeler ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, eğitim öğretim yardımının yatacağı tarihi duyurdu.

Eğitim-öğretim yardımı tutarı ve ödeneceği tarih, yardımdan faydalananlar tarafından araştırılıyor.

Şehit çocukları, harp ve vazife malulleri ile çocuklarının eğitim-öğretim yardımları belirlenen şartlara uyan vatandaşlara yapılıyor.

Peki eğitim-öğretim yardımı ne zaman, hangi gün ödenecek? Şehit-gazi çocuğu yardımı ne kadar, kaç tl? İşte detaylar...

EĞİTİM-ÖĞRETİM YARDIMI NEDİR?

Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam eden;

Vazife veya harp malullüğü aylığı alanların,

2330 sayılı Kanun (İç güvenlik asayiş kapsamında olanlar) ve 3713 (terör kapsamında olanlar) sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erlerin,

2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin,

Vazife veya harp malûlü olduğuna karar verilenlerden aylık bağlanmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malullüğü aylıkları göreve girmeleri nedeniyle kesilenlerin (iştirakçi-tütün),

Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybeden, yaralanan veya engelli hâle gelen sivil şehit/gaziler kendilerine ve çocuklarına ödenmektedir.

EĞİTİM ÖĞRETİM YARDIMI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eğitim-öğretim yardımlarının cuma günü ödeneceğini duyurdu.

Bakan Bilgin, açıklamasında şunları kaydetti;

"Aziz hatıraları milletimizin sinesinde yer alan şehitlerimizin çocuklarının ve harp/vazife malullerimizin hem kendileri hem de çocukları için 2021-2022 eğitim öğretim yardımı ödemelerini 22 Ekim 2021 Cuma günü gerçekleştireceğiz."

EĞİTİM ÖĞRETİM YARDIMI NE KADAR?

İlköğretim için 2.697 TL, ortaöğretim için 4.045 TL, yükseköğretim için 5.394 TL olmak üzere toplam 19.501 öğrencimize 73.6 Milyon TL eğitim- öğretim yardımı yapılacak.