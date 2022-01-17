Eğitime kar engeli: İşte 18 Ocak Salı okulların tatil olduğu iller...

Meteoroloji uyarısından sonra bazı illerimizde eğitime kar tatili verildi. Peki hangi illerde okullar tatil oldu? İşte 18 Ocak 2022 Salı günü okulların tatil olduğu iller...

Yurdun yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk hava, yerini kar yağışına bırakıyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Artvin, Kars ve Hakkari çevreleri kar yağışlı diğer bölgeler parçalı bulutlu bir gün geçirecek.

Gece saatlerinden itibaren kıyı Ege, Batı Akdeniz ve Marmara'da sağanak; iç Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında kar yağışı etkili olacak.

Yoğun kar yağışının hayatı durma noktasına getirdiği bazı illerimizde eğitime bir gün süreyle ara verildi. Öğrenciler ve veliler ise hangi illerde okullar tatil oldu merak ediyor.

Peki yarın okullar tatil mi? 18 Ocak Salı hangi illerde okullar tatil oldu? İşte ayrıntılar...

ARTVİN'DE 'KAR TATİLİ'

Artvin Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle kar tatili kararı alındığı belirtildi.

Artvin Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Merkez ve Ardanuç, Borçka, Murgul, Şavşat ilçelerimizde 18.01.2022 Salı günü (1 gün) eğitim öğretime ara verilmiştir. Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Yusufeli ilçelerimizde taşıma yoluyla okullarımıza gelen öğrencilerimiz de bu tarihte izinli sayılacaktır. Ayrıca bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır"

BOLU'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Bolu'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Bolu Valiliği meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam edecek olması nedeniyle yarın bir gün süreyle okulları tatil etti. Ayrıca valilikçe yarın engelli ve hamile kamu çalışanlarının izinli sayılmalarına da karar verildi.

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